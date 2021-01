Grande Fratello Vip, "sbattuto a terra e preso a calci": Tommaso Zorzi, violenza inaudita

Francesco Fredella 20 gennaio 2021 a

Una storia da brividi. Meglio voltare pagina. Lo sa bene Tommaso Zorzi, che nella casa del Grande Fratello Vip - il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini -, confessa un segreto nascosto per anni sottochiave. “Mi ha tirato due calci”, dice riferendosi al suo primo fidanzato conosciuto in Scozia dov’era per studiare. L’identikit del ragazzo? Italiano, ma studente all’estero. Migliaia di chilometri di distanza. Gelosia su gelosia. Tra lui e Tommaso finisce tutto una sera in discoteca dopo l’ennesima scenata. “Una volta eravamo in discoteca e l’ho beccato tanto così da uno, così l’ho preso per la maglietta, l’ho tirato. Lui si è girato ed ha iniziato ad azzuffarsi, così ci hanno sbattuto fuori. E proprio fuori la discoteca lui mi ha sbattuto per terra, e mi sono aperto il mento, e dopo mi ha tirato due calci. A quel punto ho detto basta”, confessa Zorzi.

