Tommaso Zorzi, il dramma mai raccontato prima: "Ho fatto uso di droga"

Ex volto di Riccanza, nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha voluto raccontarsi come mai prima. 30 anni appena compiuti, l'influencer ha parlato di una parentesi buia della sua vita: "La droga? L'ho usata. È stato stupido, per fare il cretino in discoteca. Noia. Mi è stato permesso di sbandare, finché è arrivato chi me l'ha fatto notare". Raggiunto dal Corriere della Sera. Zorzi ha ammesso: "È passato, è un errore che non rifarei. Ho voluto scriverne perché ho le spalle larghe e perché non sono ipocrita. Ho la spina dorsale di poterlo raccontare perché è una cosa che prendo molto, molto sul serio. Un errore. Non credo di avere nulla di cui vergognarmi: se ho fatto del male l’ho fatto a me stesso".

Amico di vecchia data di Aurora Ramazzotti, il 30enne ha detto di aver "avuto tutte le fortune nella vita, ciò forse mi ha portato a voler provare altro". A dirgli che stava sbagliando è stata sua madre. Poi ha smesso da solo: "Non era una dipendenza e lo voglio chiarire". Adesso si sente in dovere di mettere in guardia gli altri: "Milano purtroppo è una città bast***a. Avere questo passato mi permette di essere uno che non giudica. Io sono l’amico al quale puoi dire di aver fatto la stronzata più grande del mondo: prima ti aiuto, poi magari ti cazzio".