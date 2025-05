Giuseppe Cruciani stronca Zorzi: "Lezioni al Papa? Follia"

"Sentiamo un omosex di quelli molto attivi. Non attivi dal punto di vista sessuale, non mi permetterai mai, ma un attivista". Giuseppe Cruciani, ai microfoni de La Zanzara che conduce insieme a David Parenzo su Radio 24, si scaglia contro Tommaso Zorzi, influencer, ex concorrente del Grande Fratello e conduttore che qualche giorno fa ha criticato duramente il nuovo Papa Leone XIV per le sue affermazioni sulla "famiglia fondata sull'unione stabile tra uomo e donna".

"Dice: 'Il Papa in un periodo in cui c'è un genocidio e la pulizia etnica non partirei dagli omosessuali'. Adesso questo qua vuole pure dare lezioni al Papa? Di cosa può dire o non può dire? Ma guarda che è incredibile. Questi portavoce o presunti portavoce della comunità omosex sono incredibili!", sbotta Cruciani che poi chiede alla regia di Radio 24 di mandare in onda l'audio dell'intervento social di Zorzi.