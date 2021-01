Walter Zenga, un massacro: "Non è un padre. In 31 anni...", il racconto (da brividi) del figlio Nicolò

Francesco Fredella 20 gennaio 2021 a

a

a

In casa-Zenga non si placano le polemiche. E adesso volano gli stracci, tutto rigorosamente a distanza. Da una parte i figli del portierone, Nicolò e Andrea (che è attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5), dall’altro papà Walter Zenga. I suoi figli sostengono che non sia mai stato presente nella loro vita e tra programmi in te e ospitate, non mancano le tensioni. Adesso ci pensa Nicolò Zenga con un’intervista di fuoco a rendere ancora più incrinato il rapporto. “In 31 anni non sono mai riuscito a instaurare un rapporto con mio padre. Non è stato un papà, è stato un miraggio, una rincorsa costante…”, dice al settimanale Oggi. “Credo di sapere come si fa il padre. Mio padre mi ha dato un formidabile insegnamento “negativo”: io sarò il suo contrario”, continua. Ma ci pensa Roberta Termali (che è la madre dei dei due ragazzi) a stemperare la tensione. “Da Osimo li portavo a Milano perché Walter, che li passava a prendere a casa dei miei genitori, li potesse vedere senza “scomodarsi”. Certo, a detta dei ragazzi, la qualità del tempo che passavano insieme non era eccezionale”, puntualizza ad Oggi la Termali. Andrea, che è uno dei concorrenti del Gf vip, ovviamente non sa tutto quello che sta scucendo fuori dalla casa del GfVip.

"Che padre è stato per me". Andrea demolisce papà Walter Zenga: uno sfogo violentissimo, gelo in studio

"Quando potrai parlare della mia vita". Walter Zenga, la brutale risposta al figlio Andrea: dramma familiare al GF Vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.