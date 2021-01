Verissimo, il racconto di Elisa Isoardi: "Ho scoperto di avere un polipo alla gola dopo la diretta, mi sono operata"

23 gennaio 2021 a

Elisa Isoardi senza peli sulla lingua. La conduttrice si è raccontata a cuore aperto a Verissimo. Qui, nella puntata di sabato 23 gennaio, ha raccontato un fatto ben poco piacevole. Tanto da sconvolgere anche Silvia Toffanin. "Ho scoperto di avere un polipo alle corde vocali dopo un'ecografia al collo in diretta televisiva. Mi sono spaventata parecchio perché la voce è il nostro strumento di lavoro, mi sono operata ed è andata bene. La prevenzione è importante", ha svelato su quel preoccupante giorno a Uno Mattina.

Poi però la Toffanin ha ricordato anche momenti belli, come quelli passati con il suo ex Matteo Salvini. "È stata la storia d'amore più importante, l'ho amato tantissimo". Dopo cinque anni però la storia si è concluso lasciando il segno: "Non ero in forma, è stato un periodo difficile perché con Matteo c’eravamo lasciati. Adesso ho solo ricordi belli, ma ci sono voluti tre anni per metabolizzare. Lui ha metabolizzato prima, si è fidanzato e sono felice per lui". La Isoardi non chiude le porte all'amore e si dice pronta a una nuova storia.

