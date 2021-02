Striscia la Notizia, "Renzi mi tiene per le p***": Di Maio fatto a pezzi da Grillo, retroscena tutto da godere

03 febbraio 2021 a

Beppe Grillo, nella voce dell'imitatore di Striscia la Notizia, dice la sua su Mario Draghi e sulle manovre del suo Movimento per la formazione del nuovo governo. Più che altro va a chiedere ai suoi fuori da Montecitorio cosa ne pensano della scelta del Capo dello Stato. E il fondatore dei 5 Stelle si rivolge addirittura al Presidente della Repubblica Mattarella: "Ma davvero ha accettato con riserva Draghi? E se gli finisce la benzina...", esclama parlando al cellulare il simpatico ìmitatore.

Pronto a mandare un vaffa al governo tecnico ecco che il finto Grillo si aggira per strada alla ricerca di deputati. Il primo a essere preso è Simone Valente che risponde al comico che c'è poco da ridere in questo momento. Un buffetto a Di Maio che dice di sapere tutto di Draghi perché ha seguito in tv la serie il Trono di Spade. Poi a Michele Gubitosa chiede se è vero che è stato bloccato il libro di Rocco Casalino, per poi concludere con un sonoro vaffa a Mario Draghi.

"Mario Draghi? Non accetterà mai". Pd e sinistra ridicolizzati, ecco il video "ritrovato" da Striscia: tutto da godere | Video

Insomma il solito spirito goliardico del tg satirico di Antonio Ricci che nel giorno dell'incarico a Draghi ha deciso di mandare Sergio Friscia, l'imitatore di Grillo, a sondare gli umori e le idee dei peones di Montecitorio. Quasi tutti stanno al gioco e rispondono alle battute del finto Grillo e le risate sono così assicurate.

