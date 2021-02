Sanremo 2021, "dove piazzano la moglie di Amadeus": l'ultima bomba sul Festival è Giovanna Civitillo

05 febbraio 2021 a

La bomba sul Festival di Sanremo 2021 l’ha sganciata Davide Maggio, che sul suo sito ha riportato una notizia di un certo peso e che potrebbe scatenare qualche polemica. Giovanna Civitillo sarà alla guida di PrimaFestival, l’anteprima che ogni sera traghetterà i telespettatori di Rai1 alla kermesse che si svolgerà all’interno del teatro Ariston dal 2 al 6 marzo. Secondo le indiscrezioni riportate da Maggio, la moglie di Amadeus sarebbe stata fortemente voluta dallo sponsor Suzuki: al suo fianco dovrebbero esserci Giovanni Vernia e Valeria Graci.

Dopo aver rinunciato al ruolo di inviata de La Vita in Diretta, la Civitillo sembrava destinata a ricoprire un suolo ruolo, quella della sostenitrice dietro le quinte del marito che per il secondo anno consecutivo sarà direttore artistico e conduttore di Sanremo. E invece pare proprio che raccoglierà il testimone di Gigi e Ross, che nella scorsa edizione si erano occupati della conduzione di PrimaFestival.

Davide Maggio è pronto a scommettere che la Civitillo sarà in grado di stuzzicare l’interesse del pubblico in una fascia che per la verità non aveva mai brillato a livello di ascolti: sempre secondo Maggio a rimetterci sarà però La Vita in Diretta, che è abituata a dedicare quasi tutto il suo spazio alla competizione nella settimana sanremese. Il programma condotto da Alberto Matano dovrà cambiare molte cose, dato che secondo il protocollo di sicurezza messo a punto dalla Rai nessun programma del daytime potrà essere presente sul posto.

