Grande Fratello Vip, "non mi interessa": Dayane Mello lascia il reality? Chi prova a farle cambiare idea

06 febbraio 2021 a

a

a

“Non mi interessa essere capita”. Dayane Mello non ha ancora ben chiaro in mente cosa fare al Grande Fratello Vip dopo il lutto pesantissimo che l’ha colpita. Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha gestito con un certo tatto il racconto della morte improvvisa di Lucas, il fratello 27enne della modella brasiliana che è venuto a mancare a causa di un incidente d’auto. Dayane ha deciso di rimanere all’interno della casa non potendo tornare subito in Brasile per via della quarantena richiesta dalle misure anti-Covid.

"Le corna". Prego? Cosa sa Patrizia De Blanck: umilia il fidanzato di Rosalinda, cala il gelo in studio

Ma la Mello è ancora combattuta tra la voglia di affrontare il dolore al GF Vip con il supporto di quella che ormai è diventata una seconda famiglia e quella di abbandonare il reality, nonostante sia stata la prima che il pubblico ha spedito direttamente in finale. Ieri sera Signorini ha fatto in modo che ricevesse l’abbraccio degli ex concorrenti e di tutti i telespettatori del GF Vip, facendole recapitare anche la visita della suocera, che l’ha rincuorata e le ha strappato diversi sorrisi dopo il grave lutto dei giorni scorsi.

"Partiti male". Dayane in lutto e in lacrime, lo sconvolgente confronto nella casa con la ex suocera: terremoto al Gf Vip

“Non sei sola”, le ha ricordato la mamma di Stefano Sala, ma questo ormai Dayane lo ha capito, come ha confidato oggi in una discussione con Maria Teresa Ruta. In particolare con quest’ultima ha affrontato il tema relativo al percorso fatto fino ad ora, sottolineando come non le interessa essere capita: probabilmente non si rende conto che fuori c’è un esercito di persone che ha imparato ad apprezzarla e ad amarla proprio per il suo modo di essere.

"Dramma privato, lontano dai riflettori". Dayane Mello è uscita dalla casa del Gf Vip, rumors da Mediaset: chi ha incontrato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.