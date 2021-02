Amici, "abuso di potere": Cuccarini-Celentano finisce in rissa, rapporto irrecuperabile?

06 febbraio 2021 a

Ancora scintille tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano ad Amici. Al centro della discussione un filmato in cui la maestra di danza classica chiama a raccolta tutti gli allievi per rimproverarli e metterli in riga. “E’ diventata la preside della scuola? Oppure si è incarnata nella produzione? Se sei la preside allora facciamo un passo indietro. Se invece non lo sei allora qui c’è stato un abuso di potere”, si è sfogata la Cuccarini.

La Celentano, però, non si aspettava questo tipo di reazione, né da parte della Cuccarini né da parte dell’altra insegnante di danza, Veronica Peparini. “Mi aspettavo solidarietà”, ha confessato. Poi la professoressa ha rivendicato l’utilità del suo metodo rigido, spiegando che dopo i suoi rimproveri i ballerini si sono comportati bene per tutta la settimana.

La Cuccarini, però, ha continuato a criticare la collega, soprattutto per aver chiamato a raccolta gli allievi. “Se c’è qualcosa che non va devi discutere con noi, con i ragazzi è troppo comodo. Cosa vuoi che ti dicano? Non c’è contraddittorio, forse è quello che vuoi”, ha spiegato la maestra di ballo. Ed è a quel punto che la Celentano ha attaccato la Cuccarini, accusandola di essere troppo morbida con gli allievi e di provocare soltanto danni irreparabili.

