Verissimo, Emanuel Lo: "I dolori si fanno sentire"

"Per me sono quasi 30 anni di carriera perché io ho debuttato nel 1996": Emanuel Lo, professore di danza ad Amici, lo ha detto a Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. Poi ha confessato che "a lungo andare, il corpo si 'deteriora' un po' e i dolori si fanno sentire, quindi capisci cosa puoi e cosa non puoi fare. Comunque, ho sempre saputo che avrei fatto questo nella vita: per me la danza è ovunque".

Sul figlio Samuel, invece, ha detto: "Lui ama il calcio e gli sport per la palla. Ha avuto un periodo in cui seguiva molto la breakdance ma, poi, ha scoperto la sua vera passione: la palla. Io sono un papà davvero felice di mio figlio. Non sto notando quello che mi dicevano sull'adolescenza, in casa parliamo tanto, ci diciamo tutto e c'è una libertà di fondo che ci fa sentire tutti tranquilli".