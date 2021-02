"Rispondi con un cuore". L'iniziativa di Super! nella giornata contro il bullismo

06 febbraio 2021 a

"Per contrastare il bullismo dobbiamo insegnare ai ragazzi a combattere le loro paure". Questo è l’impegno di Super!, che, in occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo che si celebra domani 7 febbraio, ha attivato una campagna social per sensibilizzare i ragazzi sul tema. La sensibilizzazione su questo tema è l'obiettivo di Super! (in onda sul canale 47 del dtt e 625 di Sky) con l'obiettivo di poter trovare i suggerimenti per conoscere e contrastare questo fenomeno.

Al fianco di Super! ci saranno alcuni creator di House of Talent, protagonisti anche del programma Talent Reverse: Antony Nano, Matteo Andreini, Michelle Cavallaro, Noa Planas, Swami Caputo, Federico Mancosu, che grazie alla loro popolarità social (oltre 10 milioni di follower tra Instagram e TikTok) amplificheranno il messaggio: rispondere all’odio con l’amore, utilizzando nei loro post l'hashtag #amorenonbullismo.

Saranno, infatti, proprio i creator di House of Talent ad invitare tutti a partecipare alla speciale “call to action” contro il bullismo mettendoci la faccia: i ragazzi dovranno scattare una foto piena d’amore e gentilezza, caricarla sul sito per poi rivederla anche in onda su Super!. Potranno, inoltre, postare la foto anche sulla loro pagina Instagram taggando tre amici e utilizzando l’hasthag #amorenonbullismo per amplificare ulteriormente il messaggio e continuare la missione anche in rete.

