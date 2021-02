Storie italiane, Enrica Bonaccorti in studio con gli occhiali scuri: "Scusatemi, ma..."

08 febbraio 2021 a

Si è presentata in studio con gli occhiali scuri Enrica Bonaccorti, ospite di Eleonora Daniele a Storie italiane su Rai 1. "Ho appena operato un occhio. Fra un po’ di tempo dovrò farmi operare anche l’altro”, ha rivelato lei stessa, svelando così il motivo del bizzarro look. "Mi scuso, quindi, se porto gli occhiali scuri - ha continuato la conduttrice televisiva rivolgendosi sia alla padrona di casa che ai telespettatori -. Scusatemi per questa sorta di 'mascherina' che porto sugli occhi".

"E’ una mascherina ulteriore questa”, ha ironizzato e scherzato la Bonaccorti. Che poi ha aggiunto: "Fra un po’, finalmente vedrò di nuovo bene". Dopo il chiarimento iniziale, la conduttrice e attrice ha parlato, insieme a Eleonora Daniele e agli altri ospiti, di un grave e recente caso di cronaca. In particolare, ha commentato gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda dei coniugi di Bolzano, dopo il ritrovamento del corpo della donna nell’Adige avvenuto sabato.

La vicenda risale al 4 gennaio, quando è stata denunciata la scomparsa di Laura Perselli e del marito Peter Neumair. Adesso si stanno intensificando le ricerche per trovare anche il corpo dell'uomo. Intanto il figlio della coppia, Benno, è in carcere con l'accusa di aver ucciso i genitori e di aver fatto sparire i loro corpi. Sulla vicenda indagano i carabinieri coordinati dai pm di Bolzano, che hanno imposto il massimo riserbo.

