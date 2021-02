Grande Fratello Vip, "porco...": Tommaso Zorzi choc, rischia la squalifica? Un video compromettente

08 febbraio 2021 a

Tommaso Zorzi rischia la squalifica dal Grande Fratello Vip? Non passa giorno senza che al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini non esploda un nuovo caso: finora sono stati cinque i concorrenti espulsi per frasi inopportune o blasfeme, l’ultima in ordine di tempo è stata Alda D’Eusanio, che addirittura è stata cacciata immediatamente dopo la denuncia di Laura Pausini, che era stata tirata in mezzo assieme al compagno che, secondo la D’Eusanio, “la menava, la crocchiava di botte”.

"Perché lo consentono?". Laura Pausini, orrore al GF Vip: D'Eusanio e Signorini trascinati in tribunale

Tornando invece a Tommaso Zorzi, è scoppiato un caso sui social per via di un video in cui potrebbe essersi lasciato scappare un’espressione blasfema. “Porco…” e poi non si riesce a distinguere bene la parola successiva, che gli è scappata mentre giocava a pallavolo in giardino con altri concorrenti del GF Vip. A suo vantaggio c’è da dire che ha giocato il casino generale che c’era in giardino, che ha fatto sì che non si sentisse bene il finale dell’espressione.

Intanto però il caso è montato sui social, dove ovviamente i fan del reality si sono spaccati a metà: c’è chi ritiene che gli sia scappata un’espressione pesante, da squalifica come previsto nel regolamento (“A ‘sto giro la bestemmia non gliela leva nessuno, mi sto preparando mentalmente”, si legge sui social”) e chi invece non riesce proprio a individuarla (“Se lo dovete attaccare fatelo con un senso, non con una bestemmia inventata”). Di sicuro il GF Vip starà indagando.

"Signorini come la spiega stasera?". Alda D'Eusanio cacciata dal GF Vip: un grosso caso a Mediaset

