Grande Fratello Vip, "di lui non c'è più traccia": un indizio pesantissimo, pronto il tradimento nella casa?

Francesco Fredella 10 febbraio 2021 a

Giacomo Urtis torna a parlare del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Rompe il silenzio. A ruota libera. Ermito, tra i suoi discorsi, e Zenga. Che potrebbe flirtare con una gieffina. Ma andiamo per gradi. Urtis, a proposito di Ermito e la Catania, svela: “Io gliel’ho chiesto ma lui mi ha giurato di no. Però se sommiamo anche quanto dichiarato dalla Brandi il risultato è chiaro”.

Giacomo Urtis poi svela un retroscena piccante su un’altra possibile coppia nella casa: Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. “Ho visto che Giuliano è sparito e non se ne parla più. Rosalinda si vede che è infatuata di Zenga e lui, nella Casa, mi aveva confidato che lei è effettivamente la sua donna ideale.”confessa il chirurgo estetico. “In tutto ciò poi c’è Elettra Lamborghini che ha fatto apprezzamenti su Rosalinda. Sta diventando tutto un calderone questa situazione. La coppia Zenga-Rosalinda insomma potrebbe nascere, anche se lui però è un po’ broccolo lesso.”

Cosa accadrà tra Zenga e Rosalinda? Sembra che, ormai, non ci sia più traccia del suo fidanzato (probabilmente ex). Cala il sipario. Ed ancora una volta Urtis scopre le carte in tavola. Il gossip s’infiamma per davvero.

