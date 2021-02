Grande Fratello Vip, Giulia Salemi vede un video compromettente: "Tradimento, bugiarda". Raptus: massacra Stefania Orlando

Francesco Fredella 11 febbraio 2021 a

Scontro. Nella casa di Cinecittà accade di tutto. Dopo quasi 6 mesi di Grande Fratello Vip le scintille non mancano. Un vero record per questa edizione, condotta da Alfonso Signorini. Succede ancora: un altro scontro anima e turba i concorrenti del programma di Alfonso Signorini. Giulia Salemi contro Stefania Orlando perché non prende bene la nomination ricevuta, ma nella casa andrà sempre peggio: tutti contro tutti.

“Ci sono persone che fanno tanto in questa casa, ma lei non è una di quelle. E’ una motivazione insulsa di fronte ad un rapporto al quale io credevo, una persona che non ho mai nominato, una persona che pensavo mi volesse maggiormente bene e invece mi rendo conto che forse ero bene nel suo momento di debolezza“, dice la Salemi. Nell’ultima puntata del programma di Canale 5 la Salemi vede una clip dell’amica che fa ironia su di lei. E tutto peggiora.

“Se tu vuoi prendermi in giro non vai da Pierpaolo che avevamo appena discusso. Hai pure detto ‘devi vedere la faccia che ha fatto quando ha scoperto che l’ho nominata”, sbotta. “Tu hai rigirato contro di me delle confidenze che ti ho fatto. Prima mi davi ragione e poi scopro nelle clip che mi davi contro. Scopro nei filmati tanti giudizi e pregiudizi, che però in faccia non mi hai mai detto. Da te queste cose non me l’aspettavo. Non voglio fare la vittima, però mi sono sentita tradita da te. Io me ne frego di voi? Sei una falsa! Mi sono sempre preoccupata di te. Stefania sei una grande bugiarda”, conclude la Salemi.

