Mattino 5, "ha tutto il tempo per diventare un serial killer". Frase da brividi, Federica Panicucci censura l'ospite: il gelo

“Stiamo andando fuori strada, torniamo su una strada sicura”. Così Federica Panicucci ha interrotto Marco Balestri, che a Mattino 5 - dove si parlava del caso di cronaca nera di Bolzano - si era spinto in una riflessione su Benno, il ragazzo in carcere con l’accusa di duplice omicidio ai danni dei genitori. L’opinionista di Canale 5 ha sottolineato che forse i problemi del figlio erano stati sottostimati, ma la Panicucci lo ha bloccato invitando lui e tutti i suoi ospiti a non giudicare la famiglia di Benno e a non fare supposizioni che potrebbero rivelarsi sbagliare, ma di attenersi ai fatti.

Inoltre la Panicucci ha ricordato in trasmissione un commento di Enrico Silvestrin, secondo cui in base a quanto emerso dalle indagini Benno avrebbe prima aggredito la madre e poi il padre: “Avrebbe avuto il tempo nella sua mente per diventare un killer”. Questa riflessione ha spinto la Panicucci a fare la seguente dichiarazione: “Questa cosa mi ha fatto riflettere. Pensate nella mente di un figlio… mamma mia”.

Cambiando argomento, la conduttrice di Mattino 5 si è mostrata anche oggi con le dita fasciate a causa di un incidente domestico che le è capitato lo scorso lunedì e che ha fatto preoccupare tutti i suoi fan, che lei ha voluto rassicurare tramite i social: “Oggi sorrido perché il peggio è passato e le mie dita guariscono velocemente. Spesso una distrazione può essere fatale e a me è successo così, ma non importa, è stato solo un brutto momento”.

