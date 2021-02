Grande Fratello Vip, televoto bloccato? Sospetti su Samantha De Grenet: "Autistico", la frase-horror che le può costare la testa. Tutto torna

19 febbraio 2021 a

Il servizio di televoto del Grande Fratello Vip risulta sospeso ormai da oltre 24 ore, e probabilmente lo rimarrà fino alla puntata del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, prevista per la prima serata di oggi, venerdì 19 febbraio. Al momento è infatti possibile esprimere la propria preferenza a favore di Giulia Salemi o Stefania Orlando soltanto tramite sms: ciò fa pensare che il “problema tecnico” palesato dal GF Vip sia legato a qualche procedura poco chiara che puntualmente avviene in questa edizione, tra bot e account fittizi creati dai fandom dei concorrenti.

Tuttavia nelle ultime ore sta facendo il giro del web un video che ha alimentato una teoria diversa, che comprenderebbe una possibile espulsione del web. Lo diciamo subito: sembra un po’ campata per l’aria, dato che in tal caso sarebbe stato sospeso completamente il televoto e non solo online. Però nel corso di un’intervista che Gabriele Parpiglia ha realizzato con Sonia Lorenzini è stato affrontato proprio l’argomento dell’interruzione del servizio.

“Capiremo cos’è successo in puntata, secondo te perché lo hanno bloccato?”, ha domandato Parpiglia. “Può essere per qualcosa che si è vociferato su qualche concorrente che questa settimana ha avuto delle uscite non proprio carine”, ha replicato la Lorenzini. “Ti riferisci a Samantha de Grenet?”, ma in questo caso l’ex concorrente del GF Vip non ha voluto rispondere. Il riferimento alla de Grenet è per aver chiamato Andrea Zelletta “autistico”.

