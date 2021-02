La Vita in Diretta, Bendetta Parodi: “Paura per mio marito”, l'inferno di Caressa col Covid

19 febbraio 2021 a

Benedetta Parodi è stata ospite di Alberto Matano nella puntata de La Vita in Diretta andata in onda oggi pomeriggio, venerdì 19 febbraio. La conduttrice televisiva ha parlato ampiamente dell’esperienza diretta con il coronavirus che l’ha fatta temere il peggio: erano infatti i primi di marzo quando il marito Fabio Caressa, dopo il commento della famosa partita Atalanta-Valencia, era tornato a casa manifestando i sintomi del contagio.

All’epoca la pandemia nel nostro Paese era ancora al principio e quindi non era stata del tutto compresa la gravità di ciò che stava accadendo. “Gli portavo i piatti di plastica davanti alla porta e poi li andavo a prendere con i guanti”, ha svelato la Parodi, che poi ha aggiunto: “Noi abbiamo avuto anche molta, molta paura perché non sapevamo”. Per fortuna Caressa è però stato colpito da una forma del Covid abbastanza lieve, ma all’epoca non si sapeva come affrontarlo.

“Abbiamo sentito il medico della mutua che mi ha detto di chiuderlo in camera. All’inizio non c’erano tamponi, Fabio si è svegliato una mattina con la febbre e la tosse: panico!”, ha ricordato la conduttrice, con Matano che ha sottolineato il fatto che “il Covid è arrivato prestissimo a casa tua”, ma fortunatamente senza gravi conseguenze.

