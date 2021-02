Grande Fratello Vip, "è stato uno scivolone". Rosalinda va da Signorini e in studio accade l'impensabile

Francesco Fredella 27 febbraio 2021 a

Rosalinda Cannavò lascia il Grande Fratello Vip e scatena una bufera su Massimiliano Morra. “Il Grande Fratello Vip è stata un’esperienza che mi ha lasciato tantissimo, non mi aspettavo tutto quello che è accaduto, compreso gli scivoloni, che mi sono serviti a liberarmi di alcuni macigni importanti”, dice appena arriva in studio da Alfonso Signorini. Nella prima fase del reality lei stessa parlò di presunta omosessualità di Morra (che era nella casa del Gf vip). “Voci false? Era quello che io sapevo detto anche da te [rivolgendosi a Massimiliano Morra, ndr], a me risulta così”.

Poi Rosalinda ha continuato a dirlo chiaramente: “Sì a me risultava che lui lo fosse, ma quello è stato uno scivolone e non spetta a me dire determinate cose, però se devo dire, a me risultava così anche detto da te in base a determinate cose che ci siamo detti in passato”. Ma Morra smentisce.

Per Rosalinda, però, arriva il sereno quando incontra Andrea Zenga (con lui nella casa ha avuto un flirt). “Vuoi essere la mia congiunta?”, dice il figlio del portierone. E lei risponde: “Si”. Insomma, una proposta d’amore a chiare lettere. La favola continua alla faccia di chi pensava ad una storia fake. Adesso, secondo i beninformati, ci saranno nuovi sviluppi. Andranno a vivere insieme? Chissà. Lo stesso Morra aveva accusato Rosalinda di aver messo in piedi una strategia: si sarebbe innamorata di Zenga per convincere il pubblico. Ma si tratta di una tesi che non regge affatto. Infatti, il pubblico non dà peso a quello che dice Morra.

