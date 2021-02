Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio prepara un brano con Dayane Mello dopo il reality

Francesco Fredella 28 febbraio 2021 a

Ci giunge voce che per il suo prossimo lavoro musicale, Cristiano Malgioglio ha preparato un brano che farà impazzire tutti. Il titolo, da rumors, sarà Y lo latino: una canzone-omaggio all’America latina, dove le canzoni della Malgy sono famosissime. Inoltre nella casa del GF Vip, ha avuto modo di conoscere bene Dayane Mello. Per la prima volta non ci saranno “manzi” muscolosi, ma la bellissima Dayane Mello (brasiliana di origine). “Ha una bellezza mozzafiato”, dice Cristiano.

Solo pochi giorni fa aveva detto: “Con un volto così potrebbe interpretare una bond girl, in un film di 007”. Infatti, per il nuovo brano - che ha tutto il sapore del successo - Cristiano proporrà alla Mello, appena sarà finito il reality, di partecipare a questo disco. Nella casa Dayane avrebbe già esternato la voglia di lavorare con Malgioglio. Nei giorni scorsi, Dayane è finita di nuovo nel più importante Tg brasiliano.

E non solo: si parla di lei in Spagna, Portogallo e non era mai accaduto prima che un personaggio di un reality avesse varcato i confini italiani. Il pronostico di Malgioglio? “La vera vincitrice è lei”, dice Cristiano. Ma sappiamo che tifa anche per Zorzi. Secondo rumors, nella puntata di domani, lunedì 1 marzo, Cristiano è pronto a stupire tutti per l’ennesima volta. Si parla di un look da incorniciare e da far discutere (che potete vedere in anteprima nella foto qui sotto). “Ne parleranno tutti”, racconta una fonte ben informata. Malgy ringrazia Signorini, uomo dei record, per tutto quello che è accaduto: topi, torte in faccia e il misterioso fantasma.

