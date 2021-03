Grande Fratello Vip, dall'amore al fango. Dayane Mello umilia Rosalinda Cannavò: "Chi è davvero"

03 marzo 2021 a

Nessuna riappacificazione tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò dopo la fine del Grande Fratello Vip. C'è anche chi ha pensato ad una storia d’amore, ma adesso soprattutto alla luce delle dichiarazioni fatte nel corso delle ultime puntate da parte della modella brasiliana, tutto questo non è più possibile. La Cannavò si è sentita tradita dopo essere stata mandata in nomination proprio dalla Mello. Intervistata da Chi ha chiarito la sua posizione in merito al rapporto con la Mello: "Non sono innamorata di lei, non lo sono mai stata. Sia chiaro”.

Per la Cannavò ora c'è Andrea Zenga. A confermare il gelo tra le due ex amiche è stata anche Maria Teresa Ruta nella puntata di Pomeriggio 5 di martedì 2 marzo. Sempre nell’intervista a Chi la Cannavò ha detto che, “è la concorrente che ha usato la sua vera arma, la strategia. Sempre. È stata la stratega di questa edizione fin dall’inizio del programma”.. Anche sul palco nell'ultima puntata del reality le due hanno evitato di abbracciarsi.

Inoltre ha fatto molto discutere anche la storia con Andrea Zenga. L’attrice, infatti, era fidanzata da dieci anni con Giuliano Condorelli. Tra i due, però, c’erano già dei problemi abbastanza gravi che hanno compromesso non poco la loro relazione. A renderli noti era stata al Grande Fratello Vip lei stessa. A Chi ha confessato che con Condorelli non c’era più amore ma semplicemente affetto, una lunga relazione che si trascinava da tempo.

