Barbara d'Urso snobba Sanremo 2021: "Non ho acceso la tv. Gli ascolti? Che libidine"

Barbara d’Urso non ha visto la prima serata del Festival di Sanremo 2021. “Mi spiace ma non ho proprio acceso la tv”, ha dichiarato a leggo.it, che ha chiesto un parare sull’esordio della kermesse musicale a diversi volti noti del piccolo schermo. Tra questi proprio la conduttrice di Mediaset, che ha quindi “snobbato” il grande evento nazional popolare: “Vediamo se riesco stasera, anche se avrò da festeggiare il mio record stagionale di ascolti di Pomeriggio 5”.

Record che tra l’altro è arrivato proprio in sovrapposizione con programmi che parlavano del Festival di Sanremo: “Che libidine - ha commentato la d’Urso - una media che supera i 2 milioni di spettatori con oltre il 18 per cento nella prima parte e 2.642.000 spettatori nella seconda parte con il 19,4 per cento”. Una bella rivincita per la conduttrice di Mediaset, che recentemente è stata al centro di alcune polemiche per la chiusura anticipata del suo Live della domenica sera.

Insomma, la d’Urso non ha nascosto di essere giustamente più concentrata sul suo lavoro che su Sanremo, mentre Alba Parietti a leggo.it si è espressa positivamente sul Festival, definito “coraggioso”: “È stato fatto il meglio di ciò che si poteva fare in una condizione del genere. Hanno dato tutto. Non riesco a far parte della gente che critica un risultato portato a casa con il massimo degli sforzi e tra mille difficoltà”.

