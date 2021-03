Amici, Rudi Zerbi umilia Gaia Di Fusco: "Questa è occupazione abusiva". Qui viene giù tutto

09 marzo 2021 a

Continua la corsa al serale per i ragazzi di Amici 20 e continuano però anche gli scontri e le critiche tra allievi e professori. In particolare a ricevere più critiche è Gaia Di Fusco, cantante e allieva di Arisa. Gaia è stata la prima a ricevere la maglia del serale, nonostante le perplessità di Rudy Zerbi e di molti allievi. Le critiche riguardano il fatto che, essendo entrata per ultima, meriterebbe di meno il serale rispetto agli altri. Inoltre secondo Rudy la ragazza canta bene ma non emoziona.

Oggi, 9 marzo, Rudy Zerbi ha infatti commentato l’ingresso di Gaia al serale in questo modo:“Complimenti alla fortuna di Gaia. Una grande fortuna che la porta quasi ad un’occupazione abusiva di serale. Sarà compito mio dimostrare che quest’occupazione abusiva non è del tutto meritata”. Ma non si è limitato a criticare solo Gaia Di Fusco. Il professore, infatti, ne ha avute anche per Arisa e Anna Pettinelli e per alcuni dei loro allievi.

In particolare, dopo aver attaccato la Pettinelli, Zerbi ha detto: “Volevo dire alle mie colleghe che io le mie responsabilità me le prendo. Quando parlano di Ponzio Pilato dovrebbero parlare di loro stesse”. Dopodiché ha criticato gli allievi delle sue colleghe. Tra questi Raffaele che, secondo Zerbi “canta bene però zero emozione, zero interpretazione”. E poi Ibla, ex allieva di Rudy ed oggi di Arisa. Su di lei ha detto: “Aveva una dote, la scrittura. Ultimamente mi sembra mancante, non c’è più”. Insomma più che Amici, potrebbe chiamarsi Nemici.

