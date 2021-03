Striscia la Notizia, clamoroso Gerry Scotti: "Grave crisi intestinale", Pd umiliato in prima serata

10 marzo 2021 a

a

a

Da qualche giorno, tra i bersagli preferiti di Striscia la Notizia c'è Nicola Zingaretti, il segretario dimissionario che si vergogna del suo Pd. Il tg satirico di Canale 5, infatti, gli dedica diversi e velenosissimi servizi. E non potrebbe essere altrimenti: il Pd è una comica politica, perfetto per la satira. E così, Striscia, nella puntata in onda oggi, mercoledì 10 marzo, non fa eccezione. Nel mirino c'è sempre lui, Zingaretti.

"L'arcobaleno delle str***". La "Venier" l'ha detto veramente: Sanremo, la frase "sfuggita". Che imbarazzo in Rai

In studio Francesca Manzini e Gerry Scotti. E a lanciare il servizio ci pensa quest'ultimo. E si parte in quarta, Gerry Scotti picchia subito duro: "Dopo l'addio di Zingaretti il Pd è alle prese con una grave crisi intestinale, intendo interna". Lo sfottò è tagliente. Dunque, nel servizio, ecco una finta Paola De Micheli, l'ex ministro dei Trasporti. L'imitatrice si spende in ironie sulla partecipazione post-dimissioni di Zingaretti al programma di Barbara D'Urso. E ancora, cerca di comprendere chi potrà essere il suo successore.

"Ama l'effetto sorpresa". Impensabile confessione di Gerry Scotti su Antonio Ricci: ecco come funziona a "Striscia"

Si parte da una finta telefonata della finta De Micheli a Zingaretti: "Zinga, come va tutto bene amore? No, allora... volevo dirti che dopo che sei stato dalla D'Urso, col cuore, qualcuno del partito ha chiamato Maria De Filippi per proporre un'idea di programma". Dunque ecco la finta De Micheli nei pressi del Parlamento. A Matteo Colaninno di Italia Viva profetizza: "Nel Pd ci sarà una divisione netta. Molti andranno a Domenica Live, altri a Live-Non è la D'Urso. Tu vai a Pomeriggio 5?".

E ancora, con Alessandro Amitranno del M5s. "Una considerazione... quest'ipotesi di Mario Draghi di richiudere tutto e farci tornare in zona rossa... a noi del partito un po' preoccupa. Non siamo più abituati all'Italia tutta rossa. Così tutto di un botto mi sconquassa, non capisco più niente", conclude l'imitatrice. Un quadro perfetto che spiega la tragicommedia democratica.

Striscia, lo sfottò a Zingaretti: qui il servizio

"Il plagio di Achille Lauro". Striscia mostra le prove, a Sanremo tutta una farsa? Occhio a questo video del 2009 | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.