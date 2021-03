Elisabetta Gregoraci, con Pretelli finisce a stracci: "Che pagliacciata, pensa alla tua vita", l'ex velino brutalizzato

12 marzo 2021 a

Elisabetta Gregoraci non ha tardato a replicare alle dichiarazioni fatte da Pierpaolo Pretelli. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha scritto sui social, dopo che Pretelli, ospite di CasaChi. aveva detto di non essere mai stato innamorato della Gregoraci: l'ex velino avrebbe provato solo un’infatuazione, facendo, inoltre, notare che la Gregoraci ha sempre parlato di amicizia. Pretelli ha anche confermato di aver pianto per questa storia, ma non certo perché provava un grande sentimento.

A fare da risonanza è stata però una particolare dichiarazione di Pretelli. Il finalista della quinta edizione del reality ha affermato che la Gregoraci aveva “una persona fuori che l’aspettava”, facendo notare che arrivavano spesso aerei per lei. Una affermazione che ha mandato su tutte le furie la Gregoraci. “Io penserei alla loro di vita, ognuno la sua. Se fosse stato vero non avrei avuto nessun motivo nel dirlo. Che pagliacciata”, ha scritto la showgirl

La Gregoraci comunque ammette che quando arriverà un uomo nella sua vita sarà la prima ad annunciarlo. Pretelli ora sta vivendo la sua storia d’amore con Giulia Salemi e ancora oggi si ritrova a parlare della Gregoraci. Seocndo lui la showgirl non poteva rivelare, nella Casa, che aveva un compagno fuori. Lui così lo avrebbe scoperto solo una volta uscito dal reality. Affermazioni che però vengono ora smentite dalla stessa Elisabetta Gregoraci. Il dubbio è perché Pretelli parla ancora della Gregoraci se sta con la Salemi? Alla Gregoraci tutto questo non fa piacere e chiamata in casau ha voluto immediatamente dire la sua.

