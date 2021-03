Detto Fatto, “Sanremo non è l'asilo”. La Guaccero perde le staffe e in diretta si "mangia" l'ospite

12 marzo 2021 a

a

a

A Detto Fatto è stata ospite la cantante Tiziana Rivale, vincitrice nel 1983 del Festival di Sanremo con il brano ‘Sarà quel che sarà’. Scintille con la conduttrice Bianca Guaccero perché la Rivale ha espresso il suo rammarico per essere celebre in altri Paesi, come il Messico e non in Italia, dove è ricordata solo per la sua vittoria alla kermesse canora. Tiziana Rivale ha ammesso: “Ho lavorato soprattutto all’estero e non capisco perché. Sanremo è come fare l’asilo ma poi ho fatto l’elementari, le medie..”

"Sapete cosa fa fuori onda?". Guaccero derisa davanti a tutti: telecamere "nascoste", cosa va in onda. Imbarazzo su Rai2

Un paragone che non è piaciuto a Bianca Guaccero: “Aspetta però, Sanremo non è l’asilo è la più importante manifestazione canora italiana dove tutti i cantanti ambiscono a partecipare per promuovere i loro dischi.” Parlando prima di Sanremo, invece, la conduttrice di Detto Fatto aveva rivelato un retroscena sul suo Sanremo. Nel 2008 infatti insieme ad Andrea Osvart ha affiancato Pippo Baudo al Festival di Sanremo, e su quell’esperienza ne ha parlato con Jonathan Kashanian.

"Arisa, mi hai fatto piangere". La confessione intima della Guaccero: davanti alla tv, il momento che le ha fatto venire i brividi

“Fuori c’era un cordone di gente ed io tutte le volte che uscivo dall’Ariston scendevo dalla macchine e mi buttavo letteralmente sulla folla e dicevo ai miei agenti ‘Ragazzi, ma quando mi ricapita!'”. Nel frattempo, questa settimana, le puntate di Detto Fatto sono state ridotte per lasciare spazio alle gare ciclistiche, Bianca Guaccero ha annunciato che sarebbero state brevi ma intense. Ed anche questo venerdì è saltato l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, mentre lunedì 15 marzo Detto Fatto andrà in onda ancora in versione ridotta dalle 16.15.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.