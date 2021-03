Isola dei Famosi, "vedremo quando...". Altra rovinosa gaffe di Ilary Blasi e un velenosissimo sospetto: "Soltanto una farsa?"

19 marzo 2021 a

La "patata" non bastava. Altra clamorosa gaffe per Ilary Blasi all'Isola dei Famosi nel corso della seconda puntata, trasmessa su Canale 5 nella serata di ieri, giovedì 18 marzo. Il tutto, come accennato, dopo lo scivolone "storico" dell'appuntamento precedente, con "patata" al posto di "palapa" in una frase che è andata a plasmare un doppio senso assolutamente vietato ai minori.

Eccola, Ilary Blasi, di rosso vestita in un abitino assolutamente vietato ai deboli di spirito. Siamo proprio alle battute iniziali della puntata dell'Isola e la conduttrice introduceva la sperata, spiegando che cosa sarebbe accaduto nel corso delle ore di diretta. E la Blasi spiegava che nel corso della puntata si sarebbe anche scoperto quando i primi naufraghi avrebbero dovuto lasciare il reality. E così, ecco che di bocca le esce un "vedremo quando dovranno lasciare la casa". Lapsus, ovviamente, trattandosi di isola e non di casa: il riferimento, senza troppi margini di ambiguità, era al Grande Fratello Vip, che lady Totti ha condotto per ben tre edizioni.

La Blasi si rende conto subito dello sfondone, tanto che commenta: "Ecco, ho fatto una gaffe. Non è che Valerio Staffelli mi porta un altro tapiro d'oro...". Già, perché dopo il patata-palapa, Ilary era finita nel mirino di Striscia che le aveva consegnato il premio per lo strepitoso scivolone. Ma tant'è, dopo aver realizzato di aver "confuso" reality, la Blasi ha chiosato: "No, la casa la mettiamo da un'altra parte". Ma non è tutto. No, non ci sono altre gaffe, ma sospetti. In molti, su Twitter, infatti hanno dubitato sulla gaffe della Blasi, che in effetti sembrava un poco costruita, tanto che anche la sua reazione è stata davvero immediata e poco spontanea. Insomma, c'era chi insinuava che la gaffe fosse stata scritta a tavolino, una sorta di guizzo autoriale.

