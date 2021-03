Che Tempo Che Fa, "Silvio Berlusconi sta discretamente". Maria Stella Gelmini vuota il sacco sulle condizioni di salute del leader

29 marzo 2021 a

Dopo le ennesime analisi che hanno costretto Silvio Berlusconi a un nuovo ricovero, a rompere il silenzio sul suo stato di salute è Maria Stella Gelmini. "Il presidente Berlusconi sta discretamente", ha commentato il ministro per gli Affari regionali ed esponente di Forza Italia ospite di Che tempo che fa. Nella puntata del 28 marzo la forzista ha ripercorso i mesi passati: "Il Covid ha colpito anche lui, degli strascichi ci sono. Ma è combattivo come sempre ed è vicino alla politica". Poi, nel salotti di Fabio Fazio, la Gelmini non ha dimenticato il botta e risposta al governo sulle aperture e chiusure. Da una parte infatti Lega e Forza Italia convinti di dover allentare le misure restrittive e dall'altra i rigoristi del Pd.

"Se la curva migliorerà, la volontà è quella di tornare ad aprire - ha messo subito le mani avanti -. Tutti vogliamo riaprire compatibilmente con la Guerra che il virus ci fa. Pasqua la dobbiamo trascorrere sapendo che sicuramente dovremo garantire la salute dei più fragili che non sono vaccinati". L'obbligo di vaccinazione "è necessario per la salute degli operatori sanitari e per i malati".

Si tratta per il ministro di una "norma di buonsenso": "Noi riteniamo che con riferimento al Sistema Sanitario Nazionale, ci debba essere una regola unica. L'obbligo di vaccinazione è necessario per garantire non solo la salute degli operatori sanitari, ma anche dei malati". E per chi ormai ha perso qualsiasi tipo di fiducia, la Gelmini ha lanciato un appello: "Per fare questo sicuramente l'Europa non può permettersi di perdere ulteriore tempo: occorre che le dosi di vaccino ci siano, che possano essere somministrate nel più breve tempo possibile".

