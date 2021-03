Da noi a ruota libera, "sembro una neg***". Prego? Valeria Fabrizi, disastrosa gaffe: dalla Fialdini cala un silenzio di tomba

29 marzo 2021 a

Gaffe clamorosa di Valeria Fabrizi in diretta a Da noi a ruota libera, oggi 29 marzo, su Rai uno. Durante una intervista con la conduttrice e giornalista Francesca Fialdini, l’attrice si è lasciata andare a una considerazione molto spontanea ma molto poco politically correct. Una affermazione che ha gelato lo studio anche se forse qualcuno avrà sorriso per la sua totale spontaneità. Come nota il sito davidemaggio.it, la Fabrizi, che è famosa oltre che per i suoi successi del passato per interpretare Suor Costanza nella fiction “Che Dio ci aiuti", ha ripercorso la propria carriera fatta di molti incontri importanti, di divertenti aneddoti e di un duro lavoro per diventare l'attrice che è.

Bene, proprio quando la Fialdini le ha mostrato una foto d’epoca con il compianto marito Tata Giacobetti (storico componente del Quartetto Cetra) Valeria Fabrizi è scivolata su un commento che ha fatto rabbrividire tutti. Dopo aver guardato con una smorfia l’immagine in bianco e nero, che la conduttrice Fialdini aveva definito “bellissima”, la Fabrizi ha sbottato: "No, bellissima no! Sembro una ne***", poi, correggendosi, "una ragazza di colore. Non mi riconosco…".

A quel punto la conduttrice, evidentemente in imbarazzo, per gettare acqua sul fuoco ha commentato: "Sarebbe una bellissima versione di te". Ma ormai il "danno" era fatto. Dire infatti "ne***" ormai è considerato scorretto e offensivo. Un'espressione che tutti ritengono a sfondo razzista, meglio dire "di colore", o "nera". Tant'è, Valeria Fabrizi, è una donna di altri tempi, quando pronunciare quella parola non era considerato un insulto. E poi è talmente brava e simpatica che sicuramente le verrà perdonato questo scivolone.

