Verissimo, Tommaso Zorzi suda freddo: "Quella domanda a Giorgia Meloni...", caso scomodo su Canale5

A Verissimo Silvia Toffanin è riuscita a ottenere una piccola esclusiva da Tommaso Zorzi, che dal suo studio ha fatto sapere ai telespettatori di Canale 5 chi sarà il primo ospite di Punto Z, il programma che debutterà il 7 aprile su Mediaset Play. “È nato come una piccola rubrica all’interno del programma e adesso è diventato un format - ha raccontato con orgoglio il vincitore dell’ultimo Grande Fratello Vip - saremo in diretta su Mediaset Play dalle 20.45”. E il primo ospite? Addirittura Maurizio Costanzo, che recentemente lo ha accolto nel suo salotto.

Un battesimo di fuoco per Zorzi: il big della televisione italiana non si scomodava da anni, addirittura la sua ultima ospitata risaliva ad Amici 2021, programma ideato e condotto dalla moglie Maria De Filippi. Segno che Costanzo, così come i vertici di Mediaset, crede molto in questo ragazzo che si sta consacrando dopo il GF Vip. Anche se recentemente è stato al centro delle polemiche per non essersi esposto al Maurizio Costanzo Show sui diritti lgbt nel momento in cui si è confrontato con Giorgia Meloni.

“Costanzo mi aveva detto che avrebbe già fatto una domanda su questo alla Meloni - ha dichiarato Zorzi alla Toffanin - il mio parere lo sanno tutti. Mi è dispiaciuto essere stato attaccato dalla comunità perché faccio davvero tanto in silenzio, anche donazioni concrete”. La conduttrice di Verissimo gli ha consigliato di evitare di leggere gli hater e soprattutto di dar loro troppo peso.

