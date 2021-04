Isola dei Famosi, la dittatura di Cecilia Rodriguez si abbatte su Ilary Blasi: a cosa ha costretto Ignazio Moser

15 aprile 2021 a

a

a

Ignazio Moser sarà un nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi? La voce sta girando da alcuni giorni, ma non è stata né smentita né confermata dal reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, che in queste prime settimane sta facendo registrare un buon riscontro in termini di ascolti e critica. Stando alle indiscrezioni circolate sui siti specializzati, Moser dovrebbe sbarcare in Honduras entro la fine del mese di aprile.

"Presto eliminata, se la prende Ilary Blasi?". Gira una voce su Valeria Marini: roba mai vista prima all'Isola dei Famosi

Ma non è detto che lo farà, perché nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli, forniti dal settimanale Nuovo che è riuscito a mettersi in contatto con un’amica della coppia formata da Moser e Cecilia Rodriguez: “Lei non ha preso bene l’ipotesi della partecipazione al programma di Canale 5”. Sarà davvero così? Ma non è finita così, perché questa persona vicina alla coppia ha aggiunto un altro retroscena interessante su Cecilia: “Da brava argentina è molto gelosa, e credo abbia già convinto Ignazio a rinunciare”.

"Sono tutta ossa, ecco quanto peso". Il dramma di Drusilla Gucci: fuga per l'Italia, come si è ridotta all'Isola

Se ciò fosse vero, allora Moser potrebbe presto rifiutare l’offerta di Ilary Blasi, sempre se realmente esista, dato che i rumors sulla sua partecipazione all’Isola dei Famosi non sono mai stati confermati finora. Anche la giornalista del settimanale Nuovo ha commentato le rivelazioni dell’amica di Moser e della Rodriguez: “In fondo, il loro amore è nato proprio in un reality. Meglio evitare tentazioni”. I due hanno infatti fatto la storia del Grande Fratello Vip con l’episodio dell’armadio, uno dei più piccanti mai visti su Canale 5.

"Alta tensione". Ilary Blasi si gioca il jolly: le due ex faccia a faccia, lo studio rischia di esplodere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.