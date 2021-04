Ballando con le stelle, "amavo succhiare il c***o al mio capo": l'indizio dalla Rai, "accesso non autorizzato"

15 aprile 2021 a

“La direzione RaiPlay e Digital si scusa per quanto avvenuto oggi sul profilo twitter di Ballando con le stelle”. Così a Viale Mazzini hanno rotto il silenzio sul caso che ha destato parecchio clamore nel pomeriggio di oggi, sabato 15 marzo. L’account dello show condotto da Milly Carlucci all’improvviso ha condiviso il seguente messaggio: “Sapete cosa mi manca del mio lavoro? Succhiare il c***o del mio capo nei cessi, era una cosa che amavo. Da morire”.

Immediatamente portata a conoscenza del fattaccio, la Carlucci ha commentato così sui social: “Mi è stato segnalato che è stato effettuato il retweet di un messaggio volgare e di cattivo gusto. Ho subito avvisato i miei referenti in azienda che avevano già provveduto a far cancellare il retweet e stanno procedendo agli accertamenti del caso”. Adesso anche la Rai ha deciso di rompere il silenzio, facendo sapere che la ricostruzione esatta dell’accaduto è ancora in corso, ma allo stesso tempo dando un indizio importante.

“È in corso la ricostruzione esatta dell’accaduto che sembra al momento frutto di un accesso non autorizzato”, ha comunicato la Rai. Quindi la pista privilegiata è quella che porta a una sorta di sabotaggio da parte di qualche hacker: di sicuro l’autore del messaggio non c’entra nulla, dato che è stato il primo a stupirsi per l’enorme numero di interazioni che ha scatenato il fatto di essere stato condiviso da Ballando con le stelle.

