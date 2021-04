Striscia la Notizia, Michelle Hunziker: "Ho paura di finire in questa rubrica", cosa le scappa a microfono aperto

19 aprile 2021 a

A Striscia la Notizia non è passato inosservato il look di Michelle Hunziker, che è finita nel mirino del collega Gerry Scotti. Il quale con la solita vena ironica ha definito l'outfit della conduttrice televisiva tendente al "color bruschetta". La Hunziker si è fatta una risata, dopodiché ha lanciato - neanche a farlo apposta - la rubrica "Moda caustica", in cui il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci mette in imbarazzo i vip della tv vestiti in maniera a dir poco stravagante.

"Ed ecco ora la rubrica in cui ho sempre molto paura di finire, soprattutto stasera", ha dichiarato la Hunziker, che è stata subito rassicurata da Scotti: "Ma no, stai tranquilla che non ci finisci". Poi i due hanno lanciato il servizio in cui Gerry commenta la top 3 della puntata di Striscia la Notizia andata in onda sabato 17 aprile. Al terzo posto si è piazzata Sabrina Salerno: sex symbol degli anni '80, si è presentata a Name that tune con un completo dorato. "Ma come l'hanno conciata? Non le dona affatto, il look non è per nulla indovinato", ha commentato Scotti.

Al secondo posto invece c'è Francesca Fialdini, che si è presentata in studio con camicia sbracciata e gonna gitana: "Non è lei, ma chi la veste ad essere andato un po' troppo a ruota libera". Il gradino più alto del podio è invece di Simona Ventura, che a Game of Games si è presentata vestita con camcia d'oro (con tanto di nastro al collo e alle maniche) e pantaloni con effetto cangiante: "La costumista che l'ha vestita così non era affatto lucida".

