Matrimonio a prima vista, Santa e il retroscena choc su Salvo: "Cosa mi faceva a telecamere spente"

Sono sembrati subito i meno affiatati del programma di Real Time: stiamo parlando di Santa e Salvo di Matrimonio a prima vista. Nell'ultima puntata andata in onda, infatti, si sono notate delle palesi difficoltà di coppia. Lei non ha mai sorriso o mostrato interesse per l'uomo che aveva accanto. Molti telespettatori hanno iniziato a dubitare anche degli esperti che hanno deciso di unirli. Le incompatibilità di carattere, infatti, erano molto forti e si sono viste fin da subito. Il risultato è stato che i due non vedevano l'ora che il programma finisse.

Adesso, però, Santa svela dei retroscena choc su Salvo che rendono tutto più chiaro. Al momento del confronto finale, i telespettatori hanno visto una donna molto dura che non ha voluto nemmeno sentire le parole di Salvo: "Stai solo continuando a buttare mer** sopra di me", gli ha detto. Lui, invece, l'ha accusata di avere alzato un "muro". Ne è venuta fuori l'immagine di una donna algida e incapace persino di guardare Salvo negli occhi. A tutti, insomma, è sembrato che fosse lei la "cattiva" della coppia. Dopo le critiche ricevute, però, Santa ha deciso di rivelare in un'intervista a Fanpage diversi dietro le quinte: "Io ho peccato di ingenuità ma lui è stato molto furbo, ha giudicato il mio fisico dicendosi deluso di non averne trovato uno atletico".

La donna ha raccontato che Salvo l'ha presa in giro più volte per il suo corpo. Per esempio, le ha toccato la pancia, dopo che lei gli aveva raccontato che quella era fonte di molti disagi. "Tra l'altro quello era un giorno triste per me perché la madre della mia migliore amica era morta, lui lo sapeva. Insomma ha sbagliato tutto, modi e tempi", ha raccontato Santa. Che poi ha rivelato un retroscena anche su un altro episodio, quello in cui lui l'ha rimproverata per non essergli stata accanto la notte in cui lui stava male: "Quella notte ho solo sentito che si era alzato e poi era tornato a letto. Quando è tornato gli ho detto che non c'era alcun motivo che piangesse per me, lui mi ha confessato che in realtà era crollato perché aveva avuto una discussione con un'altra persona".

