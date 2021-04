Detto Fatto, Bianca Guaccero scompare dall'inquadratura: "Che succede?", una rovinosa caduta

23 aprile 2021 a

Anche la puntata di Detto Fatto andata in onda su Rai2 venerdì 23 aprile ha visto Bianca Guaccero condurre in collegamento da casa: la scorsa settimana è risultata positiva al coronavirus e quindi non può essere presente in studio, dove al suo posto ci sono Jonathan Kashanian e Carla Gozzi. Durante la classica rubrica della SuperClassifica curata proprio da Jonathan, la Guaccero è scomparsa dall’inquadratura generando attimi di stupore e incredulità nei conduttori presenti in studio: “Cos’è successo? Sei salva?”.

Tutto era partito proprio dalla rubrica di Kashanian, che oggi era incentrata su celebri balletti e stacchetti appartenenti al mondo della televisione. Bianca Guaccero si è voluta cimentare in queste esibizioni anche da casa, ma proprio mentre stava ballando è scivolata ed è scomparsa dall’inquadratura. Dopo la preoccupazione di Jonathan e della Gozzi, la conduttrice di Rai2 è tornata e ha svelato il ‘mistero’ tra le risate: “Non è successo niente, ho fatto ridere mia figlia”.

“Niente, è caduta Bianca, c’è la bambina che ride, c’è allegria”, ha aggiunto Jonathan che poi si è sincerato delle condizioni della sua partner televisiva. Fortunatamente, infatti, la Guaccero non si è fatta nulla e ha strappato un sorriso alla figlia, ma anche ai telespettatori di Rai2. Poi la trasmissione è proseguita normalmente, con Kashanian che ha chiuso il capitolo balli della Superclassifica esclamando: “Non ballo più, ho una reputazione da difendere”.

