Amici, disastro di Alessandro Cavallo: sgabello spaccato con una pedata. Ridotto così sul palco

25 aprile 2021 a

a

a

Che disastro al serale di Amici, il programma di Maria De Filippi arrivato alla sua parte finale. Siamo alla puntata di sabato 24 aprile, rigorosamente in onda su Canale 5. E il disastro è quello in cui è incappato Alessandro Cavallo, il ballerino che si è esibito nella seconda sfida della prima partita: Lorella Cuccarini lo ha schierato contro Serena, scegliendo di farli sfidare sul guanto lanciato in settimana. Un guanto che ha acceso una nuova diatriba tra Alessandra Celentano e la Cuccarini, insomma un copione che si ripete.

Fatti fuori? Nessun problema, la manovra della De Filippi: come "ricicla" la coppietta

Quale disastro, dunque? Presto detto: Alessandro Cavallo ha spaccato la seduta dello sgabello con cui si esibiva durante il balletto. Durante la performance infatti era prevista l’interazione con lo sgabello, sopra il quale doveva posare un piede. Ma Alessandro lo ha fatto con troppa forza. Morale della favola? Sgabello sfondato.

Alessandro però è riuscito a continuare a ballare, senza farsi fermare del grosso imprevisto. Tanto che con forza ha liberato il piede e ha continuato a ballare, portando a termine la coreografia. Appena finita la musica, Maria De Filippi ha esclamato: “Non era prevista la rottura, eh Ale?". La Cuccarini gli ha poi tirato le orecchie, sottolineando come fosse stato troppo veemente. Per certo, l'esibizione era molto intesa. Alla fin fine, Alessandro se l'è cavata benone.

"Figlia di...". Bertè, il gesto "choc" di fronte a tutti. Il pubblico di Amici allibito e lei: "Si fa così, lo voglio spiegare"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.