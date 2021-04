Isola dei Famosi, Angela Melillo si ritira? "Occhio bendato", una maledizione: grosso problema di sicurezza

26 aprile 2021 a

La “maledizione dell’occhio” colpisce ancora all’Isola dei Famosi. A poche ore della diretta del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, potrebbe avvenire un altro ritiro per problemi agli occhi: dopo gli addii di Brando Giorgi e Elisa Isoardi, c’è grande apprensione per Angela Melillo. Il primo a lasciare l’Isola era stato l’attore per un improvviso distacco della retina all’occhio sinistro: a seguirlo a stretto giro di posta la Isoardi, colpita da un problema all’occhio destro non curabile in Honduras.

La conduttrice televisiva ha provato a stringere i denti, ma alla fine ha dovuto cedere ed è rientrata in Italia per curarsi. Anche Angela Melillo ha richiesto cure mediche per un dolore all’occhio sinistro: al momento è tornata in gruppo - scrive Il Tempo - ma con una benda perché deve tenere l’occhio al riparo da sabbia, fumo e luce. Secondo i medici della produzione dell’Isola dei Famosi, il problema potrebbe però essere tenuto sotto controllo e curato senza richiedere necessariamente il rientro in Italia.

Stasera, quando Ilary Blasi si collegherà con i naufraghi in Honduras, si scoprirà se la Melillo andrà avanti o preferirà ritirarsi. Nel frattempo gli animi sono sempre più incandescenti, con Fariba Tehrani che è stata lasciata senza riso: episodio che ha innescato un battibecco piuttosto violento tra Gilles Rocca e Andrea Cerioli. Anche questo sarà sicuramente oggetto di grande discussione nel corso della puntata.

