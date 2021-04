Oggi è un altro giorno, Massimo Boldi e il dramma della moglie morta: "E' stato folgorante", il più straziante dei racconti

28 aprile 2021 a

a

a

Grande commozione per Massimo Boldi che, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1, ha parlato del dramma della moglie, Maria Teresa, morta nel 2004 a soli 47 anni. Il popolare attore ha raccontato di esserle stato accanto fino alla fine e di avere avuto con lei tre figlie. "E’ stato un incontro folgorante – ha svelato durante l'intervista - mi ha colpito immediatamente. La prima volta che siamo usciti insieme ce ne siamo andati al cinema”.

Diletta Leotta, la foto del bacio in bocca: "Storia iniziata a dicembre", umiliato Can Yaman?

Incalzato dalla conduttrice, Boldi ha rivelato anche di non essere stato lui a fare il primo passo e a chiedere il primo appuntamento: "E’ stata lei a fare il primo passo. Certo, altrimenti non sarebbe successo nulla”. L'incontro con quella che poi sarebbe diventata sua moglie, però, gli ha cambiato la vita e gli ha permesso di metter su famiglia, come lui stesso ha sottolineato. Nel corso del programma, tra l'altro, sono intervenute anche due delle figlie di Boldi.

"Giornalismo spazzatura, non sono una mangiauomini". Disastroso autogol per Diletta Leotta: il giorno dopo lo sfogo, questa foto | Guarda

Le due figlie, Manuela e Marta, hanno parlato soprattutto della gelosia del padre nei loro confronti, sottolineando quanto fosse scettico in passato circa le loro frequentazioni: "È sempre stato molto attento, quando eravamo piccole tutti i fidanzati erano solo delle simpatie”. L'attore, poi, ha voluto ricordare sua moglie Maria Teresa anche sui social. Qualche ora fa, infatti, ha pubblicato una foto della donna, accompagnata da questa didascalia: "Ovunque tu sia". La dolcezza di Boldi ha commosso i suoi fan, che hanno subito commentato il post per mostrargli vicinanza.

"Due giorni prima". Striscia, fuoco amico su Michelle Hunziker; beccata così, lei ci resta malissimo: gelo in studio | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.