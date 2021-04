Striscia la Notizia, "l'avvio del portale che...". A Luigi Di Maio si incastra la lingua, cosa gli esce di bocca: sfondone strepitoso

30 aprile 2021 a

Ricorderete tutti la recente polemica mossa contro Striscia la Notizia e Michelle Hunziker, le folli accuse di razzismo per la parlata "alla cinese" con tanto di occhio tirato da parte della conduttrice nel corso din una puntata del tg satirico di Canale 5. A muovere le accuse un blog, Diet Prada, contro il quale, ora, Striscia continua ad aprire il fuoco.

L'ultima replica al blog ossessionato dal razzismo è arrivata nel corso della puntata di giovedì 29 aprile. Già, perché Striscia ripropone un servizio dell'anno precedente in cui venivano raccolti tutti gli sfondoni "cinesi" dei nostri politici. C'era Giorgia Meloni che diceva: "Cerca di minare la cledibilità". Poi le "piccole implese" di Silvio Berlusconi, la "grande clisi" di Dario Franceschini e a chiudere il servizio un "Russia complesa" di Piero Fassino. E dopo tutti questi "scivoloni cinesi", ecco cha la voce fuori campo di Gerry Scotti sottolinea che Diet Panda, per questo servizio, non ebbe nulla da ridire.

Ma non è tutto. Striscia infatti rincara la dose, con una serie di sfondoni recentissimi. Ovviamente, "sfondoni cinesi". E si parte con Mariastella Gelmini, il ministro di Forza Italia, che afferma: "Credo che questo modello di semplificazione possa essere un modello da esportale". Ma soprattutto, si arriva alla strepitosa gaffe di Luigi Di Maio, che si impappina e non poco: "Avvio del portale investinitaly.gov.it, che completelà...". Completelà? "Ma per favore, è scorrettissimo, e proprio da parte del capo degli Esteri, fautore di una nuova via della Seta. Lo segnaliamo a Diet Prada, così che lo stigmatizzi in tutto il mondo", conclude tagliente Gerry Scotti.

