Verissimo, Serena Grandi e Corinne Clery: "I nostri mariti ci mettevano le corna, stesse amanti". Silvia Toffanin sconvolta

Dopo anni passate a scontrarsi, adesso Serena Grandi e Corinne Clery - ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo - hanno detto di essere amiche, "quasi sorelle". In passato le due hanno amato lo stesso uomo e per quello si erano scontrate anche al Grande Fratello Vip. E proprio del rapporto complicato col marito hanno parlato nel salotto della Toffanin. "Mio marito Beppe Ercole è stato un po' biricchino, non era un santo. Ero così bella, perché mi faceva le corna? Non l'ho mai capito, non me ne ero mai accorta, e non gliel'ho mai chiesto - ha iniziato la Grandi -. Poi riguardando le foto del battesimo di mio figlio ho visto delle foto sospette. C'erano anche le amanti al battesimo di mio figlio. Mi ha sempre dato dell'ingenua. Bravo lui o cretina io, ma l'ho amato davvero, mi sono pentita di averlo lasciato".

Subito dopo di lei è intervenuta la Clery, che ha raccontato: "Le stesse amanti che mi sono ritrovata anche io, ma le ho fatte fuori a modo mio. Lui mi disse che per essere signore dovevo dargli tre settimane per dare il ben servito all'amante, che finalmente ha depositato le armi. Non era amore, era muto soccorso con lei. Perché davanti all'amore, delle volte, bisogna saper rinunciare. Giuseppe è nato biricchino, forse era insicuro. Con due donne così non è facile, eravamo molto corteggiate, ma sappiamo tutte che se non c'è interesse non c'è problema".

Corinne, però, non ha parlato solo del marito. Si è aperta anche su un momento molto difficile che sta vivendo in questi giorni. Il rapporto col figlio, infatti, non è dei migliori. "Con Alexander è un working in progress, non sono più arrabbiata con lui, non soffro più, il tempo passa, ora sono cinque anni, ma forse servono anche quelli. Sarò sempre presente per lui", ha detto infine.

