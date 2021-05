Uomini e Donne, "siamo andati oltre il bacio": confessioni spinte, Maria De Filippi costretta a intervenire

03 maggio 2021 a

Armando Incarnato ha provato a fare il furbetto a Uomini e Donne, ma Maria De Filippi lo ha smascherato a tempo record e lo ha rimesso al suo posto, facendogli fare una meritata brutta figura. Dalle anticipazioni delle puntate registrate nel corso del fine settimana, è emerso un siparietto che ha fatto arrabbiare la padrona di casa di Canale 5. A un certo punto sono entrate in studio le tre donne che Armando sta sentendo e una di queste, Patty, ha raccontato che, prima che lui si prendesse una pausa, si erano visti e si erano baciati per circa quindici minuti.

Poi però lui le aveva chiesto di non dire nulla alla redazione perché doveva ancora vedersi con le altre due donne. Una volta entrato anch’esso in studio, Armando ha smentito tutto: non solo ha sostenuto che non ci sia stato alcun bacio, ma addirittura ha iniziato ad attaccare duramente Patty, anche a livello personale. Un maldestro tentativo di sviare il discorso che è stato subito interrotto da Maria De Filippi. La quale non ha avuto problemi a credere alla versione della donna, dato che sia lei che la redazione di Uomini e Donne conoscono bene il “modus operandi” di Armando.

Un cavaliere non nuovo alle bugie: non a caso alla fine ha ceduto e ha ammesso che c’è stato un bacio “ma anche altro”. Insomma, ha completamente cambiato versione, anche se poi ha continuato a fare insinuazioni fuori luogo sulla vita privata e lavorativa di Patty. E allora la De Filippi è intervenuta di nuovo dicendogli che quando viene sbugiardato non può vendicarsi e attaccare a caso per sviare tutto.

