Otto e Mezzo, scontro Sallusti-Padellaro sul ddl Zan: "Il tuo giornale mi ha definito putt*** da strada"

Alessandro Sallusti e Antonio Padellaro sono stati ospiti di Otto e Mezzo, in onda su La7 e condotto da Lilli Gruber. Il dibattito del talk verte sul Ddl Zan. E le scintille tra i due non sono mancate: "Parla di pericolo concreto di comportamenti aggressivi, si salvaguarda la libertà d'opinione", "Non è così, ci sono già le leggi. Il tuo giornale mi ha definito put***a da strada". Il botta e risposta tra i due che ha animato il dibattito.

"Se io aggredisco una persona di colore o omosessuale perché istigato da una idea violenta. La legge dice questo non viola nulla", spiega Padellaro. Pronta la replica di Sallusti: "C'è il rischio che io scriva contro l'utero in affitto e un giudice può dire che il mio pensiero è razzista". Con la replica di Padellaro che smentisce le affermazioni del direttore del Giornale.

"La legge viene interpretata dalla destra in un certo modo perché pensa di seguire l'elettorato di destra che è contraria a certi temi. In Italia abbiamo ancora la destra del cortile di casa nostra", spiega Padellato. Alché gli ricorda Sallusti che esiste già una legge che tutela certe minoranza e che una altra legge sarebbe inutile. Padellaro invece spiega che la destra si dice contraria al Ddl Zan solo per fare un dispetto alla sinistra.

