Otto e Mezzo, Lilli Gruber interrompe Massimo Galli e lui perde le staffe: "Se me lo lasciava dire…"

Imbarazzo in studio a Otto e Mezzo dove nella puntata del 7 magio va in scena un botta e risposta tra Massimo Galli e Lilli Gruber. "Ha visto i dati? Allora aveva torto a essere catastrofista?", chiede la conduttrice di La7 nell'apertura del programma. Ma il virologo dell'ospedale Sacco di Milano non raccoglie la provocazione e tenta invano di proseguire per la sua strada: "Mi auguro che sia così, però diamo tempo al tempo, mi auguro che sia così in prospettiva e che la lenta vaccinazione sia sufficiente. Quel che conta è non avere Terapie intensive piene e conta avere meno morti anche se scendono lentamente. Però le infezioni sono molte e aumentano anche nei giovani. Non voglio essere pessimista a oltranza, mi auguro con tutto il cuore che tra 8-15 giorni le cose stiano andando bene. La decisione di cancellare il coprifuoco? Bisognerebbe aver fatto 30 milioni di vaccini che non abbiamo fatto. Non posso che augurarmi che la crescita delle vaccinazioni freni la diffusione delle infezioni".

Eppure il professore non sembra essere molto speranzoso. Per Galli siamo ben lontani "dall'immunità di gregge e credo che per arrivarci servirà un vaccino più aggiornato per le varianti future. Se riuscissimo a vaccinare con qualcosa di aggiornato rispetto a ora forse riusciremo a raggiungere la tanto auspicata immunità di gregge che impedirebbe la circolazione del Covid. Il problema è che il vaccino di ora è studiato su un virus di un anno fa, adesso il quadro è molto più variegato".

Ed ecco che a quel punto è nuovamente la Gruber a interromperlo per ricordargli quanto emerso da uno studio inglese sull'efficacia di Pfizer Biontech sulle varianti. Un'interruzione che Galli non sembra affatto gradire: "Se me lo lasciava dire… finivo!". Un'uscita che crea senz'altro tensione in studio, che la conduttrice cerca di smorzare con delle scuse prima che il virologo finisca.

