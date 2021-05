Ulisse, la Rai sospende Alberto Angela: chi lo sostituisce. Ora si capisce tutto

08 maggio 2021 a

La nuova edizione di Ulisse – Il Piacere della Scoperta non ha brillato in termini di ascolti. Rai Uno ha così deciso di chiudere il programma e rimandare a data da destinare le altre puntate previste. Il primo appuntamento è stato trasmesso il 21 aprile scorso facendo registrare 3.388.000 spettatori pari al 14,96% di share, numeri che sono calati nella seconda puntata a 3.190.000 spettatori pari al 13,90%, mentre la terza puntata del 5 maggio 2021 2.883.000 spettatori pari al 12,90% di share.

Alberto Angela, terremoto nei palinsesti. La Rai sospende la messa in onda all'ultimo momento, senza apparenti motivi

Blogo fa sapere che Ulisse non andrà in onda mercoledì 12 maggio non andrà in onda. Alberto Angela è stato sostituito da Montalbano. Proprio sul Commissario la Rai va sempre sul sicuro. Nonostante le numerose repliche assicura ottimi ascolti in termini di share e pubblico. Per la precisione sarà trasmesso l’episodio Un Diario del ’43. Questo, per la prima volta, è stato trasmesso nel 2019 in prima serata sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo, ottenendo 10.150.000 spettatori, per uno share del 43,3%.

"In una cassetta polverosa, a Napoli". Alberto Angela lascia Antonella Clerici senza parole: "Lo avevo capito subito..."

Il Commissario Montalbano era stato scelto martedì scorso per contrastare l’incontro Manchester City- Psg in onda su Canale 5. In termini di ascolti ha fatto di più la replica dell’episodio L’Altro Capo del Filo, 4.172.000 telespettatori con il 17,75% di share, rispetto alla partita di Champions League seguita da 4.231.000 spettatori con il 16,3% di share. Una fiction che è un po' il portafortuna dell'azienda di Stato che ha utilizzato tante volte come repliche la fiction interpretata da Luca Zingaretti.

