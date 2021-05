Amici, "attacco di panico, tremava". Paura in studio per Giulia Stabile: mentre balla succede l'impensabile

09 maggio 2021 a

Sorprese nella seminfinale di Amici 2021. Tra i finalisti del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi anche la ballerina Giulia Stabile. Proprio lei, una volta ricevuta la notizia, non ha potuto nascondere l'emozione. Giulia non riusciva a stare ferma e le gambe sembravano tremarle. A prendere la parola e spiegare cosa stava accadendo è stata Veronica Peparini, che - dopo essersi complimentata - ha voluto svelare un retroscena. Infatti Giulia Stabile ha avuto un attacco di panico anche se ha continuato a ballare e a fare finta di niente. "Mentre succedeva la gara - ha spiegato - le è preso un attacco di panico. Tremava, aveva l’ansia. Ma è stata bravissima perché ha superato questo momento".

Pioggia di complimenti anche dal giurato, nonché anche lui ballerino, Stefano De Martino: "Entrambi - ha detto di Giulia e Alessandro Cavallo - faranno questo lavoro. Non so dove ma i palchi vi aspettano. E’ bello vedervi e immaginarvi fuori da qua”. Poi però alla Semifinale Amici 2021 ha però ammesso di non poter non votare per Giulia che comunque è riuscita nell'arduo intento.

Una volta proclamata, la De Filippi ha chiesto all'allieva se volesse dire qualcosa ma lei ha preferito correre verso Sangiovanni, con cui nutre un rapporto particolare, e l’ha abbracciato. Il cantante ha contraccambiato commuovendosi molto per la sua fidanzata, tanto da sfiorare le lacrime. Un momento inusuale su di lo stesso Sangiovanni si è detto orgoglioso: d'altronde Giulia non è solo la sua compagna in questa avventura, ma anche un ottimo talento.

