È sempre mezzogiorno, dopo 18 anni insieme la prima volta: Antonella Clerici in lacrime, il blitz in studio

10 maggio 2021 a

a

a

Un incontro commovente quello tra Antonella Clerici e l'amica Anna Moroni, sua spalla a La Prova del Cuoco. Le due si sono riviste per la prima volta in tv - a È sempre Mezzogiorno - dopo diverso tempo. La maestra dei fornelli, 82 anni, è apparsa molto emozionata e non ha nascosto un pizzico di nostalgia per il passato. Basti pensare che La Clerici e la Moroni hanno condiviso ben 18 anni di carriera insieme, tutti i giorni “fianco a fianco. Sempre insieme, sempre con i consigli”, ha ricordato la Clerici, che ha poi definito la sua amica come una “seconda mamma”.

"Eppure non mangio". Mara Venier ridotta così: Domenica In, notate nulla di strano? Cosa non torna

Ricordando i tempi passati, Antonella ha menzionato anche la frase storica che Anna pronunciava sempre a La Prova del Cuoco: "Mi diceva sempre: ti sei lavata le mani, tesoro?". La padrona di casa, poi, ha spiegato che la Moroni sarà l'ospite fisso del programma per tutta la settimana fino a venerdì 14 maggio. La Clerici, in particolare, ha detto che la sua amica, subito dopo aver fatto il vaccino anti Covid, non vedeva l’ora dare concretezza alla riunione televisiva.

Antonella Clerici, colpo dell'anno? Chi sarà in studio da lunedì, clamoroso ritorno in Rai

"Mi ha detto: sono più emozionata ora che quando facevamo la Prova del Cuoco, sarà l’età. Stai benissimo! La tua testa va sempre a mille ma anche le tue rughe stanno bene”, ha detto la presentatrice. “Il Signore mi può dare tutte le rughe che vuole ma non mi deve togliere la testa”, ha commentato infine la Moroni.

"Il pranzo è servito... male". Girano voci in rai, "chi aveva scelto Corrado": Insinna stroncato prima ancora di iniziare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.