Otto e Mezzo, sospetto di Antonio Padellaro su Mara Carfagna: "La vedo in un partito di Draghi"

Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano è ospite da Lilli Gruber nel suo Otto e Mezzo su La7. Parlando del centrodestra il giornalista spiega che, "non credo che in Italia possa affermarsi una destra liberale. Se ne parla da quando avevo i pantaloni corti... Vedo la Carfagna nell'alveo politico di Draghi", spiega Padellaro riferendosi all'altro ospite in studio, la ministra Mara Carfagna.

Padellaro ha sottolineato la differenza politica tra la stessa Carfagna con Salvini e la Meloni. Lo stesso ministro del governo Draghi si è detta perplessa dell'ipotesi dell'ex presidente della Bce al posto di Mattarella al Quirinale: "Non so cosa voglia fare Salvini ma trovo che sia irrispettoso palare ora del successore di Mattarella. Sicuramente Draghi e Mattarella sono due uomini che hanno messo al sicuro l'Italia e io credo che al Quirinale serva una continuità se non nella persona, quanto meno nell'indirizzo, nelle scelte, nell'approccio nei confronti dell'Europa", ha spiegato l'esponente di Forza Italia.

La Carfagna ha tenuto un profilo molto istituzionale in merito al momento politico: "Spero che questa linea sia garantita e assicurata ma è prematuro adesso immaginare Draghi al Quirinale. Da ministra di un governo che deve lavorare per il Paese, lo trovo un dibattito surreale e fuori luogo, alimentato anche dai partiti", spiega perplessa la ministra del governo Draghi ricordando che in questo momento l'esecutivo in carica è alle prese con il Recovery Plan e il ritorno alla normalità dopo l'emergenza coronavirus.

