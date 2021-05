Uomini e Donne, Maria De Filippi senza precedenti: "Basta, sono 2 anni che fai così". Dama fatta a pezzi

20 maggio 2021 a

a

a

Caos nello studio di Uomini e Donne: una dama fa infuriare Maria De Filippi. Si tratta di Ida Platano, che ancora una volta è tornata a parlare del suo ex Riccardo Guarnieri nel corso del programma di Canale 5. Il suo atteggiamento, però, non è piaciuto alla padrona di casa, che così l'ha rimproverata, cercando di farle capire che questo continuo ricordare la vecchia storia starebbe precludendo alla dama la possibilità di conoscere altri uomini.

Colpo di scena: l'impensabile proposta di Maria De Filippi al tronista eliminato. E lui...

Parlando del suo corteggiatore Gabriele, la Platano ha rivelato: "Si è avvicinato e mi ha parlato subito di Riccardo, che è comunque il mio ex... Se vuoi prenderti un caffè, vuoi conoscermi, diciamo che questo tipo di approccio non mi è piaciuto molto". A quel punto la conduttrice del dating show non ci ha visto più e ha sbottato: "Ida, adesso basta! Sono due anni che parli di Riccardo". Pazienza esaurita insomma.

"Ma ti piacciono gli uomini o le donne?". Vergogna di Armando, ci pensa la De Filippi: umiliato in studio

In un secondo momento è intervenuto anche Gabriele per difendersi: "Ho parlato di Riccardo perché mi sono rivisto in certe situazioni che lei ha vissuto e volevo dirle che in certi momenti l'unica cosa da fare è andare avanti". In ogni caso, l'intervento della De Filippi, che raramente perde la pazienza, sembra aver avuto qualche effetto: Ida e Gabriele si vedranno per un caffè. Un semplice appuntamento per conoscersi.

"Adesso basta, sono due anni". Maria De Filippi brutale: blocca la dama, gelo a Uomini e donne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.