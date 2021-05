L'aria che tira, Marcello Sorgi e la bastonata ad Enrico Letta: "Lasci perdere e ascolti Draghi", la lezione sul "milione di euro"

21 maggio 2021 a

Marcello Sorgi, editorialista della Stampa, ospite di Myrta Merlino nella sua trasmissione L'aria che tira in onda su La7, ha commentato la proposta del segretario del Pd, favorevole alla tassa di successione: la cosiddetta patrimoniale: "Un milione di euro è il valore di un appartamento familiare come quelli in cui abbiamo vissuto tutti noi coi nostri figli. La replica di Draghi è stata piuttosto perentoria", ha spiegato il giornalista facendo riferimento che la casa di proprietà non è per forza sinonimo di grande ricchezza sui cui prelevare denaro.

"La proposta di tassare da un milione di euro non mi trova d'accordo. A me sembra che Letta lo abbia spiegato lui stesso alla replica dura di Draghi. Lui ha detto, 'ma io devo fare il capo della sinistra. Per fare il capo della sinistra devo dire queste cose'. E' un po' da vedere questa cosa", spiega Sorgi. "Le tasse non sono mai una cosa popolare. Bisogna intendersi su che cosa sono i ricchi in Italia in questo momento", aggiungendo Sorgi.

"Se i ricchi in Italia sono quelli che hanno un appartamento in centro e una seconda casa al mare, secondo me non sono quelli i ricchi che devono piangere. Sono persone che hanno costruito qualcosa nella loro vita e amerebbero lasciarlo ai fighi senza ulteriori preoccupazioni", conclude l'ex direttore della Stampa e del Tg1. Sorgi ha così detto la sua sull'ultima polemica politica che ha coinvolto la maggioranza politica del premier Draghi.

