Striscia la Notizia, la truffa in cui è rimasto invischiato Gerry Scotti: "Facili guadagni"? No, mani sui tuoi soldi: un caso inquietante

Tutto in famiglia a Striscia la Notizia. Anche se questa "rimpatriata", probabilmente, Gerry Scotti se la sarebbe evitata molto volentieri. Siamo all'edizione del tg satirico di Canale 5 trasmessa giovedì 27 maggio, edizione in cui è stato proposto un servizio che riguardava, suo malgrado, proprio il conduttore che fa coppia con Michelle Hunziker. Già, perché Gerry Scotti si è rivelato essere il volto inconsapevole di una truffa.

Il servizio sulla vicenda è affidato all'inviato Riccardo Trombetta, che ha iniziato a indagare dopo alcune segnalazioni di persone che avevano ricevuto sulle loro e-mail una lettera firmata da un fantomatico Gerry Scotti. In calce al testo della e-mail, l'invito a cliccare su un link per partecipare a un suo programma televisivo. Ed è cosa nota, quando ci sono dei link in comunicazioni misteriose, la truffa è dietro l'angolo.

Una truffa molto particolare, in questo caso: non si trattava di un phishing. Bensì, cliccando sul link, ecco che si planava direttamente sul sito di una società di broker, il cui obiettivo era spillare più soldi possibili a persone forse un poco sprovvedute. E lo faceva promettendo e garantendo facili guadagni. Una truffa, appunto. Una truffa di cui Riccardo Trombetta, ovviamente, ha parlato anche con il protagonista inconsapevole, proprio Gerry Scotti. Ed ecco come stanno le cose...

Striscia la Notizia, la truffa col volto di Gerry Scotti: il servizio

